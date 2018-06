Raúl Castro presidirá comissão para reforma da Constituição de Cuba

Após pouso de emergência nesta sexta-feira (1) parte das vítimas aguardavam em local que fica a 3,5 mil metros de altitude

O ex-presidente Raúl Castro e seu sucessor Miguel Díaz-Canel encabeçam a comissão que fará a reforma da Constituição cubana para dar base legal às mudanças econômicas aplicadas desde 2008, segundo foi aprovado neste sábado pelo Parlamento.



Castro, que neste domingo fará 87 anos, conserva seu cargo de primeiro secretário do Comunista depois de ser sucedido por Díaz-Canel na presidência do Conselho de Estado em 19 de abril.



A comissão que redigirá a nova Carta Magna terá como vice-presidente o próprio Díaz-Canel e outros 31 membros, entre eles o número do PCC, José Ramón Machado, e outros dirigentes políticos, administrativos e de organizações sociais.



O texto também ratificará o papel do Partido Comunista de Cuba como vanguarda organizada e força dirigente da socidade e do Estado, afirmou Canel.



Segundo as autoridades, a inexistência de um marco legal freia o já lento processo de mudança iniciado no país e relacionado com a abertura de investimentos estrangeiros e privados.



O texto reformado será submetido a um referendo popular, em data ainda por determinar.