Raúl Castro preside 1ª reunião sobre reforma da Constituição de Cuba

a reforma da Constituição cubana para dar base legal às mudanças econômicas aplicadas desde 2008 no país, segundo foi aprovado neste sábado (2) pelo Parlamento.

Castro, que neste domingo completa 87 anos, conserva seu cargo de primeiro secretário do Partido Comunista do país depois de ser sucedido por Miguel Díaz-Canel na presidência do Conselho de Estado, em 19 de abril. Na ocasião, ele disse que seu antecessor, irmão do ex-presidente Fidel Castro, lideraria "as decisões de maior transcendência para o presente e o futuro do país".



A formação desta comissão abre um esperado processo de atualização da Constituição cubana (1976) para modelar as reformas econômicas e sociais introduzidas na última década durante os dois mandatos de Raúl Castro, mudanças que pretendem tornar sustentáveis a economia e o modelo socialista da ilha. O texto reformado será submetido a um referendo popular, em data ainda a ser definida.