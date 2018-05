Radar desmente existência de câmaras secretas em tumba de Tutancâmon

Teorias diziam que local escondia restos mortais da rainha Nefertiti, morta no século 14 antes de Cristo

As famosas câmaras escondidas dentro do túmulo de Tutancâmon não existem, afirmou neste domingo (6) o Ministério das Antiguidades do Egito com base em uma "pesquisa geofísica de alto nível". Estudos usando um radar de penetração no solo (RPS) forneceram "evidências conclusivas sobre a inexistência" dessas câmaras, aponta o Ministério em um comunicado.

Os egiptólogo britânico Nicholas Reeves havia avançado a teoria de que a múmia de Nefertiti estaria escondida em uma câmara secreta na tumba de Tutancâmon, no Vale dos Reis, perto de Luxor (centro-leste). A múmia de Nefertiti, a rainha do Egito de beleza lendária, esposa de Akhenaton, nascida há quase 3.400 anos, nunca foi encontrada, dando espaço a várias especulações e controvérsias.

No outono de 2015, as autoridades egípcias fizeram um exame de radar da tumba de Tutancâmon, sem nenhum resultado conclusivo.

De acordo com o Ministério, o relatório da equipe de Porcelli fornece várias descobertas importantes: nenhuma evidência de batente ou lintel de uma porta, ausência do que poderia ser interpretado como paredes da câmara ou áreas vazias atrás de pinturas da câmara funerária, etc.

O secretário-geral do Conselho Supremo das Antiguidades, Mostaf Waziri, anunciou que Porcelli forneceria todos os detalhes em um discurso neste domingo na quarta Conferência Internacional de Tutancâmon.

Esta é a terceira pesquisa de RPS após as conduzidas por equipes científicas japonesas e americanas para verificar a precisão da teoria de Reeves, segundo o Ministério do Egito.