Queda do peso leva Argentina a pedir ajuda ao FMI

Moeda do país já sofreu queda de mais de 10% em relação ao dólar no último mês

A Argentina buscou ajuda financeira do FMI (Fundo Monetário Internacional) para obter uma "linha de apoio financeiro", anunciou nesta terça-feira (8) o presidente do país, Maurício Macri. O anúncio veio após a cotação do peso cair mais de 4% em relação ao dólar na abertura dos mercados.



No último mês, a depreciação foi de mais de 10%. "Estamos recorrendo ao único caminho possível para sair da estagnação, buscando evitar uma grande crise econômica que nos faria retroceder e prejudicaria a todos", disse.



A diretora do Fundo, Christine Lagarde, afirmou que as negociações terão início "em breve". "Foram iniciadas discussões sobre como podemos trabalhar juntos para fortalecer a economia argentina e levaremos esses diálogos a cabo em breve", informou, em nota.



Macri e o ministro argentino da Economia, Nicolás Dujovne, não especificaram qual será o montante do crédito solicitado. "Neste momento dos diálogos, ainda não falamos de detalhes. Temos que levar em conta que estamos falando com um FMI muito diferente do que conhecemos há 20 anos", indicou Dujovne.



Em janeiro de 2006, a Argentina tinha saldado seu último crédito com o FMI, por R$ 9,6 bilhões. A Argentina sofreu, em 2001, uma crise econômica que provocou a queda de quatro presidentes em uma semana e levou o país à moratória.