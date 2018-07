Quatro alpinistas morrem em acidente na França

Quatro pessoas - um italiano e três alpinistas franceses - morreram neste domingo (29) em três acidentes diferentes, nos Altos Alpes e na Alta Saboia, sudeste da França.



O primeiro deles foi registrado na madrugada: um milanês de 40 anos avançava a 3.000 metros de altitude no corredor Coolidge, uma via de escalada que leva ao Monte Pelvoux, no maciço dos Écrins.

Segundo o comunicado oficial do Ministério Público de Gap, o homem "avançava com dois amigos, também de nacionalidade italiana". As equipes de socorro não conseguiram reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos.



Já o segundo acidente aconteceu no início da manhã no maciço Mont Blanc. O acidente levou a morte de um alpinista de uma queda, e outro, que o acompanhava, sofrendo vários traumatismos. O último levou à morte de duas alpinistas francesas, de 48 e 54 anos, que seguiam a via dos Enfetchores rumo à Brèche de la Meije, nos Alpes. Todos estavam acompanhados de um guia.