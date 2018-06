Quase 200 militares já foram detidos na Turquia desde as eleições

Erdogan ganhou as eleições presidenciais na Turquia no último domingo (24), e desde então as autoridades do país já prenderam 192 militares por suspeitas de serem apoiadores da tentativa de golpe de Estado realizado no país em 2016 e orquestrado, supostamente, pelo clérigo Fethullah Gulen, segundo o governo de Erdogan.

Procuradores de Ankara acusaram um antigo general e 30 pilotos da Força Aérea turca no âmbito deste caso, depois de uma investigação que abrangeu mais de 20 províncias do país.

Segundo o departamento dos procuradores, os detidos são suspeitos de estarem em contato com o clérigo que vive nos Estados Unidos, através de chamadas telefônicas pagas periódicas. O governo de Ancara considera Gulen um criminoso e pede, repetidamente, que Washington o deporte.

Além destes profissionais, outros 93 membros do Exército, da Marinha e a da Polícia Marítima foram detidos, reportou a agência de notícias Anadolu.

Estas investigações tornaram-se comuns depois da tentativa de golpe de estado em Julho de 2016, no qual morreram 250 pessoas. Desde então, a Turquia deteve mais de 160 mil pessoas e despediu milhares de funcionários do governo.

Fethullah Gulen está exilado voluntariamente no estado da Pensilvânia desde 1999 e nega ter tido qualquer envolvimento com o ocorrido em 2016. Ele é o líder do grupo Hizmet, que tem representantes no mundo todo e se baseia na teologia islâmica para criar projetos de saúde, educação e serviços sociais.