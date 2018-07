Putin diz que Rússia vai reforçar marinha com novos navios

A Rússia vai fortalecer sua frota militar este ano. A informação chega em comunicado oficial do presidente russo Vladimir Putin neste domingo (29).



"No total, em 2018, a Marinha vai ter 26 novos navios de guerra, quatro deles equipados com mísseis Kalibr", disse.



Durante anos, esse equipamento foi usados para o combate de grupos rebeldes jihadistas na Síria, bombardeados por navios russos no Mediterrâneo. Os mísseis Kalibr tem um alcance de 1.900 km.



Putin esteve presente neste domingo em um desfile da Marinha nas águas do Neva em São Petersburgo, oeste da Rússia.