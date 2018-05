Promessas da UE para acordo são insuficientes, diz Irã

Compromissos europeus não são compatíveis com o anúncio da provável saída de grandes empresas europeias, diz ministro

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif, disse neste domingo (20) que os compromissos da UE (União Europeia) para resgatar o acordo nuclear são insuficientes.



"A União Europeia deve dar passos concretos e aumentar seus investimentos no Irã", disse Zarif, após encontro em Teerã com o comissário europeu para a Energia, Miguel Arias Cañete. "Os compromissos da UE para aplicar o acordo nuclear não são compatíveis com o anúncio da provável retirada (do Irã) das grandes empresas europeias."



A gigante francesa Engie (ex-GDF Suez) anunciou no sábado que vai encerrar suas atividades de engenharia no Irã em novembro para evitar sanções. O grupo francês Total também indicou na quarta-feira que espera obter uma derrogação de Washington para poder concluir um grande projeto de gás no Irã. Outras empresas europeias já anunciaram que vão se retirar desse país.



A Comissão Europeia lançou na sexta-feira (18) um procedimento para ativar a "lei de bloqueio", com o objetivo de responder os efeitos extraterritoriais das sanções americanas nas empresas europeias que querem investir no Irã.



O presidente americano, Donald Trump, retirou, no último dia 8, a assinatura dos EUA do acordo sobre o programa nuclear iraniano, que ele classificou de "desastroso", e o restabelecimento de sanções contra Teerã.