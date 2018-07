Projeto de May para o Brexit passa, com alterações

Primeira-ministra aceitou emendas promovidas pelo deputado ultraconservador Jacob Rees-Mogg, defensor de uma saída da UE sem concessões

A primeira-ministra britânica, Theresa May, conseguiu nesta segunda-feira (16) que a Câmara dos Comuns aprovasse seu projeto de lei sobre o funcionamento da alfândega após o Brexit, mas teve que fazer concessões aos deputados de seu partido conservador.



O texto foi aprovado por 318 votos contra 285, e agora será analisado pela Câmara dos Lordes do Parlamento britânico.



May aceitou a emendas promovidas pelo influente deputado ultraconservador Jacob Rees-Mogg, defensor de um Brexit sem concessões. Ao atender aos chamados "eurocéticos", o governo, no entanto, atraiu críticas de membros mais alinhados à UE (União Europeia).



Ponto de discórdia



No centro da questão está o "plano de Chequers", uma proposta do executivo britânico para conservar uma estreita relação comercial com o continente após o Brexit.



Considerado como uma deformação do referendo de 23 de junho de 2016 pelos partidários do Brexit mais radical, o plano já provocou as demissões dos ministros de Relações Exteriores, Boris Johnson, e do Brexit, David Davis.



O secretário de Defesa, Guto Bebb, pediu demissão na noite desta segunda.



Os negociadores precisam chegar a um acordo antes de outubro para permitir que os Parlamentos europeus e britânico o ratifiquem antes da entrada em vigor do Brexit, prevista para 29 de março de 2019.



Novo referendo



Enquanto o prazo aperta, cresce a ideia de se realizar um novo referendo sobre a saída da UE.



A ex-ministra da Educação Justine Greening, que defende a permanência na UE, declarou que uma nova consulta seria "a única forma de abandonar" o atual "beco sem saída".



O referendo ofereceria três opções aos britânicos: o plano negociado por May com Bruxelas, uma saída sem acordo com a UE ou a permanência no Bloco.



Greening tem o apoio de outras figuras pró-UE do partido conservador, como a ex-ministra do Interior Amber Rudd e a ex-titular da Justiça Dominic Grieve.