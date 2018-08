Procuradoria da Venezuela diz que perseguirá conspiradores

Batizado



Maduro afirmou que o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos (que transmite hoje o cargo a Iván Duque, eleito em junho ), estaria por trás do atentado.



Santos, que nos últimos dias declarou ver "próxima" a queda de Maduro por conta da crise econômica que a Venezuela atravessa, já tinha reagido à acusação do colega em um tuíte, afirmando que no fim de semana estava ocupado com assuntos "mais importantes" do que os relacionados com o líder venezuelano.



"Não se preocupe. No sábado estava ocupado com coisas mais importantes, batizando a minha neta", respondeu Santos a Maduro em um tuíte postado nesta segunda, véspera da transferência do cargo.

Maduro, que deveria reaparecer em público nesta segunda para receber uma marcha de simpatizantes no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, não foi ao encontro.Saab havia prometido identificar seis pessoas que foram presas por suspeita de ligação com o suposto atentado, mas não revelou as identidades – alegando riscos à investigação.