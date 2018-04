Príncipe saudita reconhece direito de Israel a ter Estado

03.04.2018 07:38

Os israelenses têm o "direito" a seu próprio Estado, como os palestinos, declarou nesta segunda-feira (2) o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, dando um novo sinal de aproximação com Israel.



Em entrevista publicada na revista americana "The Atlantic" realizada durante a atual viagem aos Estados Unidos, Mohammed ben Salman afirmou não ter "qualquer objeção" religiosa sobre a existência do Estado de Israel.



Ao responder se "acredita que o povo judeu tem o direito a um Estado-nação ao menos em parte de suas terras ancestrais", o príncipe respondeu: "Acredito que cada povo, esteja aonde estiver, tem o direito de viver em sua nação pacífica. Acredito que os palestinos e os israelenses têm o direito a sua própria terra".



"Mas é preciso um acordo de paz para assegurar a estabilidade de cada um e manter relações normais", afirmou o novo homem forte de Riad.



O jovem príncipe, de 32 anos, explicou que as únicas "preocupações religiosas" dos sauditas envolvem a Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, anexada por Israel e terceiro lugar sagrado do Islã; e os "direitos dos palestinos".



"Nosso país não tem problemas com os judeus".