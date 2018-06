Príncipe Louis será batizado em julho

A cerimônia do pequeno príncip, que nasceu a 23 de Abril, será em 9 de Julho na Capela Real do Palácio de St. James em Londres, numa cerimónia privada.A cerimónia será conduzida pelo atual líder da comunidade Anglicana, Justin Welby.Desde que nasceu, Louis só foi visto em público uma vez, no dia em que saiu da maternidade, não tendo assistido ao casamento do tio, o príncípe Harry, com Meghan Markle.