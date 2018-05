Mais de 1.500 opositores ao governo são presos na Rússia

De acordo com a organização OVD-Info, especializada no monitoramento das prisões, pelo menos 1.599 partidários de Navalny foram detidos pela polícia durante o dia, incluindo 702 em Moscou, 232 em São Petersburgo e 164 em Chelyabinsk, nos Urais.



"As prisões foram brutais", indicou a organização, observando que algumas pessoas detidas sofreram arranhões e contusões.



Pelo menos uma pessoa foi hospitalizada, enquanto muitos adolescentes estão entre os manifestantes presos, disse a fonte.



Em Moscou, a polícia usou gás lacrimogêneo e de força bruta para dispersar os manifestantes, mas centenas de partidários da oposição se reuniram no final da tarde na Praça Pushkin, no centro da capital russa, de acordo com jornalistas da AFP no local.



A polícia informou em um comunicado que deteve e levou cerca de 300 manifestantes a delegacias de Moscou e outros 200 em São Petersburgo.



Alexei Navalny foi preso logo após sua chegada à manifestação em Moscou, sob os aplausos da multidão, que gritava "vergonha!" em ucraniano, em referência a um famoso lema do levante pró-europeu da Praça Maidan em Kiev em 2014.



A organização Anistia Internacional denunciou em um comunicado "a dispersão violenta da manifestação em Moscou" e o uso "desproporcional" da força pela polícia.











O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, e mais de 1.500 dos seus partidários foram detidos neste sábado (5) durante manifestações contra o governo em toda a Rússia, dois dias antes da posse de Vladimir Putin para um quarto mandato presidencial.Navalny não conseguiu concorrer na eleição presidencial de 18 de março, vencida por Putin com mais de 76% dos votos, por causa de uma condenação judicial que ele denuncia como perseguição política pelo Kremlin.Milhares de manifestantes se reuniram em muitas cidades do país sob os lemas "A Rússia será livre!" e "Abaixo o czar!". Os protestos não foram autorizados pelas autoridades.