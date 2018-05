Primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte renuncia

Sem conseguir formar governo de coalizão, Conte deixa o cargo apenas alguns dias após ter sido apontado como premiê

O advogado Giuseppe Conte renunciou, neste domingo (27), ao cargo de primeiro-ministro, sem conseguir formar um governo de coalizão na Itália, anunciou oficialmente a Presidência da República.

Na quarta-feira passada, o presidente Sergio Mattarella tinha designado Conte, de 53 anos, para tentar formar um Executivo com a formação antissistema Movimento 5 Estrelas e a de extrema direita Liga, quase três meses depois das eleições, que aconteceram em 4 de março.

A decisão foi tomada após o desentendimento entre as formações populistas e o presidente Mattarella acerca do candidato a ministro de Economia e Finanças, o economista Paolo Savona, de 81 anos, conhecido por suas posições eurocéticas, o que preocupa os mercados financeiros e as autoridades da União Europeia.

A Itália é hoje a terceira maior economia da União Europeia e um dos países fundadores do bloco. Após o Brexit, os europeus temem que um movimento eurocético levaria a desintegração do bloco.

"Posso lhes garantir que eu dei o melhor dos meus esforços e atenção para cumprir essa tarefa e posso lhes garantir que fiz isso em um clima de colaboração total com os representantes das forças políticas que me fizeram candidato", disse Conte.



Condições

O líder da extrema direita italiana, Matteo Salviani, alertou neste domingo (27) que se "os poderes fortes" e a União Europeia "colocarem condições" ou "vetos", uma coalizão de governo entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas para guiar a Itália não será formada.

"Se o governo nascer com as condições e sob as ameaças da Europa, a Liga não fará parte dele", ameaçou Salvini, líder da Liga, que insiste em propor como ministro de Economia e Fazenda o economista Paolo Savona.