Primeiro-ministro da Jordânia renuncia em meio a protestos

Manifestações contra medidas de austeridade são as maiores no país desde 2011; Hani Mulki estava no cargo desde maio de 2016

O primeiro-ministro da Jordânia, Hani Mulki, apresentou nesta segunda-feira (4) sua renúncia ao rei Abdullah depois de cinco dias de protestos contra as medidas de austeridade do governo.

Mulki, no cargo desde maio de 2016, "apresentou sua renúncia esta tarde ao rei, que o recebeu no palácio (...) e que a aceitou", indicou uma fonte do governo, que pediu para não ser identificada.

O rei Abdullah II pediu ao ministro da educação, Omar al-Razzaz, para que forme um novo governo, segundo a mesma fonte.

As manifestações acontecem na capital Amã e em outras cidades do país desde quarta-feira passada contra o aumento de preços e contra um projeto de lei para subir os impostos promovido por Amã sob pressão do FMI (Fundo Monetário Internacional) para a realização de reformas estruturais.



O FMI aprovou em 2016 uma linha de crédito de 723 milhões de dólares em três anos para o país. Em troca, a Jordânia se comprometeu em colocar em andamento reformas estruturais e reduzir progressivamente sua dívida pública até 77% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2021, frente aos 94% de 2015.

O projeto de lei fiscal, recomendado pelo FMI, prevê um aumento de ao menos 5% dos impostos que afetará pela primeira vez as pessoas com uma renda anual de 8.000 dinares (9.700 euros). O imposto às empresas aumentará, por sua vez, de 20 a 40%.

Na noite de sábado (2), cerca de 3.000 pessoas se manifestaram perto do gabinete do primeiro-ministro, no centro da capital. Centenas de manifestantes também saíram às ruas das cidades de Zarqa, Balqa, Maan, Karak, Mafraq, Irbid e Jerash. Trata-se do maior movimento de protesto desde o final de 2011 neste país de 10 milhões de habitantes.

'Situação delicada'

Os sindicatos pediram um novo dia de greve nacional na quarta-feira (30), indicando que queriam pedir ao rei que interviesse "nessa delicada situação".

Numa primeira tentativa de acalmar os protestos, o rei pediu "um diálogo nacional global e razoável sobre o projeto de lei tributário".

Desde janeiro, os produtos básicos registraram vários aumentos de preços, devido ao aumento dos impostos no país.

Segundo dados oficiais, 18,5% da população jordaniana está desempregada e 20% está no limite da linha da pobreza.