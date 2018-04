Primeiro hotel espacial de luxo abre em 2022

Estação Aurora será o primeiro do gênero – e já aceita reservas

A Estação Aurora vai ser o primeiro hotel espacial de luxo do mundo. Será lançado em 2021 e deverá abrir portas aos primeiros hóspedes já em 2022, de acordo com o "Tech Times".



A ideia de fazer turismo no espaço torna-se cada vez mais uma possibilidade de negócio, especialmente para ricos e famosos. Segundo a empresa, o lançamento da Estação Aurora procura deixar mais acessível fazer viagens ao espaço. Caso o plano se concretize, irá ultrapassar os planos da Rússia de construir um hotel de luxo na Estação Espacial Internacional, segundo o Tech Times.



A Estação Aurora será desenvolvida pela startup norte-americana Orion Span, tendo os planos da sua construção sido revelados na Space 2.0 Summit, na Califórnia, na quinta-feira (5).



De acordo com a empresa que a está a desenvolver, a Estação Aurora vai transportar os viajantes a uma velocidade nunca antes vista e ao preço mais baixo de sempre, conseguindo hospedar seis pessoas ao mesmo tempo: quatro clientes e dois tripulantes. Os hóspedes terão de passar por um processo de treino que costuma ser de 24 meses mas o tempo foi reduzido para três meses, diminuindo assim o custo da viagem, de acordo com um comunicado da empresa.



"Os viajantes do espaço vão desfrutar de uma experiência única de astronauta com extraordinárias aventuras durante os 12 dias de viagem", promete a startup americana, citada no "Tech Times".



O luxuoso hotel espacial vai orbitar a Terra a uma altitude de 320 km (menos que os 400 km de distância da Estação Espacial Internacional).



A empresa vai construir a estação espacial em Houston, segundo dados da startup. A Orion Span revela ainda que a estação pode ficar maior, caso sejam acrescentados módulos ao modelo original, isto porque a empresa pretende vender futuramente "condomínios espaciais".



Ser um hóspede na Estação Aurora vai custar US$ 9,5 milhões por pessoa. A empresa já aceita reservas com um depósito antecipado de US$ 80 mil. Os valores foram estimados em razão de viagens feitas à Estação Espacial Internacional, em 2001, que custaram entre US$ 20 milhões e US$ 40 milhões, de acordo com o "Tech Times".