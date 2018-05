Primeira tempestade tropical chega antes da temporada

Tempestade Alberto se formou nesta sexta (25) e atingirá Cuba e Flórida, iniciando a temporada de furacões no Atlântico um semana antes

A primeira tempestade tropical da temporada, Alberto, formou-se nesta sexta-feira (25) no Caribe e atingirá Cuba e a Flórida em seu caminho para o norte, dando o pontapé inicial à temporada de furacões do Atlântico 2018 com uma semana de antecedência.

Alberto se formou 90 quilômetros ao sul de Cozumel, na península mexicana de Yucatán, e viaja para o norte com ventos de 65 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

Espera-se que Alberto, uma tempestade que se formou antes do início oficial da temporada - em 1º de junho -, cause ao longo do final de semana fortes chuvas em Yucatán, assim como a oeste de Cuba e da Flórida, e, mais à frente, ao sul dos estados de Louisiana, Alabama, e Mississippi.

O México emitiu um alerta de tempestade tropical para sua costa leste, de Tulum a Cabo Catoche, enquanto Cuba fez o mesmo em sua província ocidental de Pinar del Río, acrescentou o comunicado.

Para o fim de semana, são esperadas chuvas de 250 a 380 milímetros nessas regiões, e até 300 milímetros nos Keys do sul da Flórida e na parte sudoeste deste estado.

Em seu aguardado anúncio anual de previsão de furacões, a Associação Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) americana declarou na quinta-feira que haverá de 10 a 16 tempestades com nome este ano, sendo Alberto a primeira delas. Destas, de cinco a nove poderiam se tornar furacões.

Deles, entre um e quatro têm a possibilidade de superar a categoria 3 - com ventos de mais de 180 km/h -, em uma escala máxima de 5.

Entre agosto e setembro de 2017, três grandes furacões - Harvey, Irma e María -, que atingiram a região quase consecutivamente, mataram centenas de pessoas e causaram bilhões de dólares em danos no Caribe e no sudeste dos Estados Unidos.