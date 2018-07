Previsões de mais chuvas dão prazo para resgate na Tailândia

Grupos de resgate terão até quatro dias, segundo a previsão do tempo

Uma forte chuva atingiu a Tailândia neste sábado, piorando as condições onde as equipes de resgate trabalham para salvar 12 garotos e seu técnico de futebol presos em uma caverna. As autoridades tailandesas acreditam ter três ou quatro dias para realizar o resgate.



Isso porque a previsão é de que as chuvas se intensifiquem nos próximos dias e se tornem torrenciais no início da próxima semana, dando aos socorristas apenas alguns dias para extrair os 13 sobreviventes.

"Os próximos três a quatro dias serão o momento mais favorável para a missão de resgate usando um dos planos de ação. Se esperarmos muito tempo, não sabemos que nível a água da chuva vai atingir", disse o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn.

O trajeto para acessar a caverna onde os 13 tailândeses estão presos dura seis horas. Para sair, por conta da corrente a favor, é de cinco horas.