Presidente dos EUA ainda avalia acordo nuclear com Irã

Decisão de Trumo deve ser anunciada até 12 de maio

Donald Trump ainda não tomou uma decisão sobre o eventual abandono do acordo nuclear com o Irã, informou neste domingo (29) John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional do presidente americano. "Ainda não há uma decisão tomada sobre o tema", disse Bolton em uma entrevista ao canal Fox.

Trump deve anunciar até 12 de maio se abandona - como prometeu em diversas ocasiões - o texto assinado em julho de 2015 após intensas negociações.

O presidente americano "está examinando" a proposta do atual presidente francês Emmanuel Macron sobre a abertura de negociações para um novo acordo ampliado, destacou o conselheiro.

Macron propôs a Trump preservar o acordo original, que seria um dos pilares de um futuro texto, e abordar alguns temas como a atividade nuclear iraniana depois de 2025 - quando seriam retiradas as restrições estipuladas no acordo -, os mísseis iranianos e uma via para limitar o papel de Teerã no Oriente Médio.

"Acredito que é algo que interessa ao presidente e pelo qual vale a pena refletir", disse Bolton.

A respeito da eventual desnuclearização da Coreia do Norte, Bolton afirmou que é possível tomar como referência "o modelo líbio de 2003, 2004", em uma citação ao abandono em dezembro de 2003 por parte de Muamar Khadafi, que na época dirigia o país, do programa de desenvolvimento de armas nucleares da Líbia.