Presidente do Sri Lanka suspende Parlamento durante quase um mês

O presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, suspendeu o Parlamento nesta quinta-feira (12) até 8 de maio, uma surpreendente medida em meio à luta pelo poder com o primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, que dirige um governo de coalizão.

O decreto divulgado pela Presidência anuncia a suspensão do Parlamento "a partir de meia-noite" e até 8 de maio, baseando-se no artigo 70 da Constituição.

Nas últimas semanas, o presidente Sirisena restringiu os poderes do primeiro-ministro Wickremensinghe, retirando dele a tutela do Banco Central e de outras instituições.

Nas eleições presidenciais de janeiro de 2015, o Partido Nacional Unido (PNU), de Ranil Wickremesinghe, que dispõe de uma ampla maioria no Parlamento, se aliou ao Partido pela Liberdade do Sri Lanka, que é comandado por Sirisena, para impedir a reeleição de Mahinda Rajapakse, que estava à frente do Estado há 10 anos.