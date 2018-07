Presidente do Peru anuncia referendo sobre reforma judicial

Poder Judiciário do país está mergulhado numa crise depois que áudios revelaram a venda de sentenças e tráfico de influência

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou neste sábado (28) a convocação de um referendo para levar adiante a reforma do sistema judicial, que atravessa uma grave crise de corrupção, e também sobre a reeleição de congressistas, durante sua mensagem ao país pelo aniversário da independência.



"Como esta medida é urgente, vamos iniciar o procedimento para convocar um referendo para a construção de confiança sobre uma instituição questionada atualmente", disse Vizcarra diante do plenário do Congresso.



Durante seu discurso, Vizcarra propôs a reforma costitucional do Conselho Nacional da Magistratura (CNM), mediante a modificação da Constituição para eliminar o sistema de representação e eleição dos conselheiros do CNM.



O chefe de Estado ressaltou que é urgente "derrotar as máfias de delinquentes e corruptos" porque o país "não quer que a justiça tenha favoritos, basta de perdões em troca de dinheiro".



Com informações da Agência Brasil