Presidente do Irã diz que manterá acordo nuclear

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou nesta terça-feira (8) que manterá o esforço de preservar oi acordo nuclear fechado em 2015 com França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China, além dos Estados Unidos – que saíram do acerto.Em discurso na TV estatal, o presidente iraniano afirmou que o Irã poderá permanecer no acordo, se os interesses do país forem preservados."Se, após a conclusão das negociações, pudermos trabalhar com esses cinco países nos compromissos delineados no JCPOA que beneficiam a nação iraniana, então permaneceremos no acordo", disse no discurso, segundo a Agência Brasil.