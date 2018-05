Kim Jong-un volta a se reunir com presidente chinês

Esta é a segunda visita do líder norte-coreano na China desde março; no fim de abril, Kim também se reuniu com o presidente sul-coreano

O presidente chinês Xi Jinping se reuniu nesta terça-feira (8) no nordeste da China com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que fez uma visita surpresa ao país vizinho a poucas semanas de seu encontro de cúpula com o presidente americano Donald Trump.



O canal estatal chinês CCTV exibiu imagens de Xi e Kim na cidade de Dalian, durante uma conversa próxima ao mar, enquanto a agência estatal de notícias Xinhua informou que os dois governantes se reuniram na segunda-feira (7) e terça-feira (8).



De acordo com a agência chinesa, os dois lideres conversarm assuntos bilaterais e Xi disse ao líder norte-coreano que apoia os esforços de diálogo com Washington. A reunião com Trump ainda não tem data definida, mas deve ocorrer até junho.



Esta foi a segunda visita de Kim à China desde março, quando os países destacaram os esforços dos aliados da época da Guerra Fria para retomar os laços que foram abalados após o apoio de Pequim às sanções da ONU pelos testes nucleares de Pyongyang.



No fim de abril, Kim Jong-un também se reuniu com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, em visita histórica ao lado sul da fronteira.



De acordo com analistas, a China, país que é um aliado histórico da Coreia do Norte, não quer ser deixada de lado na histórica reunião de cúpula.



"Depois de minha primeira reunião com o camarada presidente (Kim), as relações entre a China e a República Popular Democrática da Coreia registraram avanços positivos (...). Estou feliz", declarou o presidente Xi Jingping, de acordo com a Xinhua.



"São resultados positivos de minha reunião histórica com o camarada secretário-geral (Xi)", respondeu o dirigente norte-coreano, segundo a mesma agência.