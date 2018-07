Premiê japonês visita áreas afetadas por chuvas

Ao menos 179 pessoas morreram devido às tempestades no país; desastre é o pior causado por fenômeno meteorológico desde 1982

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, visitou desabrigados, nesta quarta-feira (11), na região oeste do país, onde pelo menos 179 pessoas morreram após chuvas torrenciais que causaram inundações e deslizamentos de terra.

Depois de cancelar uma viagem por quatro países, que incluía Bélgica e França, Shinzo Abe deixou Tóquio no início desta manhã para sobrevoar a província de Okayama, uma das mais atingidas, junto com Hiroshima. O premiê também visitou vários lugares afetados e se reuniu em privado com alguns moradores instalados em abrigos. Não deu declarações à imprensa.

O porta-voz do governo advertiu que há vários desaparecidos na maior tragédia provocada por um fenômeno meteorológico no Japão desde 1982. As autoridades falam em pelo menos nove desaparecidos, enquanto a imprensa já aponta para algo entre 50 e 60.

Agora, as equipes de emergência lutam para encontrar sobreviventes entre os escombros, uma possibilidade cada vez mais remota.

As buscas e os trabalhos de limpeza prosseguem sob um intenso sol, com temperaturas previstas de 35ºC.

Nas atuais circunstâncias, os socorristas precisam "de uma grande vigilância" pelo risco de insolação e ondas de calor, assim como pela possibilidade de novos deslizamentos de terra, explicou o porta-voz.

As fortes chuvas registradas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, ondas de lama e muitos danos, que deixaram vários moradores bloqueados, apesar das ordens - não obrigatórias - e das recomendações para que milhões de pessoas abandonassem suas casas.

Em 72 horas, foram registrados recordes pluviométricos em 118 pontos de observação de 15 municípios.

Mais de 70% do território japonês é formado por montanhas e colinas. Muitas casas estão construídas em encostas íngremes, ou em planícies suscetíveis a inundações, ou seja, zonas de risco.

"Nesses últimos anos, vimos desastres ligados à chuva bem mais letais do que antes. Temos de rever o que o governo pode fazer para reduzir os riscos", afirmou o porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, em entrevista coletiva.

Mais de 10 mil pessoas que abandonaram suas casas permaneciam em abrigos no centro e no oeste do Japão.