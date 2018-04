Premiê do Canadá exclui ideia de atentado terrorista

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, exclui como um ato terrorista o atropelamento numa rua de Toronto ocorrido na segunda-feira (23), que deixou dez mortos e 15 feridos.

"A investigação prossegue mas é muito claro que não há ligação com a segurança nacional", afirmou nesta terça-feira (24) Trudeau durante uma conferência de imprensa em Ottawa.

O primeiro-ministro acrescentou que "vai levar tempo" para entender as causas que motivaram o suposto autor, Alex Minassian, detido pouco depois da agressão, a decidir atropelar dezenas de pessoas na principal artéria de Toronto.

Nesta terça, o chefe de polícia, Mark Saunders, afirmou que o condutor da van que subiu na calçada e causou as mortes atuou de maneira deliberada.

Já o ministro da Segurança Pública, Ralph Goodale, afastou a possibilidade de expandir a investigação no momento, por considerar que se tratou de um ato isolado do motorista, um jovem de 25 anos vindo do norte de Toronto.

As fotos e vídeos da detenção mostraram um homem agressivo, que enfrenta um policial empunhando o que parece ser uma pistola, ao lado de uma van branca com a frente da carroçaria amassada.

O incidente ocorreu quando Toronto acolhe uma reunião dos ministros da Segurança Pública do G7, depois de ter sido o anfitrião, durante o fim de semana, da reunião dos ministros das Relações Exteriores dos sete países mais industrializados do mundo (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá).