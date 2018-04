Premiê armênio renuncia após 11 dias de protestos

O primeiro-ministro armênio, Serzh Sarkisian, apresentou nesta segunda-feira (23) sua renúncia, cedendo aos manifestantes que há 11 idas pediam seu afastamento nas ruas de Erevan, informou a Armenpress, a agência de notícias oficial desta ex-república soviética.

"Deixo o cargo", declarou Serzh Sarkisian, citado pela fonte. "Nikol Pachinian tinha razão. E eu me equivoquei", acrescentou Sarkisian, que se fez nomear primeiro-ministro depois de ter sido presidente por dez anos.



Nikol Pachinian, de 42 anos, é um ex-jornalista e deputado opositor de longa data que esteve brevemente na prisão após participar de movimentos de protesto contra Sarkissian em 2008 que deixaram 10 mortos. Ele é líder dos protestos e foi detido no domingo (22), durante uma manifestação, mas foi libertado nesta segunda, de acordo com as imagens de uma tv local.

A crise política sacode a Armênia há onze dias. Os manifestantes acusam Serzh Sarkisian, que acaba de concluir seu segundo mandato presidencial, de se aferrar ao poder, forçando sua eleição como primeiro-ministro pelos deputados. Eles também criticam o líder, um ex-militar de 63 anos, por não ter diminuído a pobreza nem a corrupção.