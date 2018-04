Posse de Puigdemont na Catalunha fica ainda mais difícil

As aspirações do separatista Carles Puigdemont para ser escolhido presidente da Catalunha sofreram nesta quinta-feira (26) um duplo revés jurídico, com a suspensão cautelar de sua candidatura e o veredicto desfavorável a uma lei para poder empossá-lo à distância.

O Tribunal Constitucional espanhol anunciou nesta quinta a admissão do trâmite de um antigo recurso do governo central para impedir a posse à distância de Puigdemont - que está na Alemanha à espera de um processo de extradição - e suspender cautelarmente uma possível eleição do líder independentista como presidente.

Além disso, um órgão consultivo do Parlamento catalão, encarregado de analisar a adequação das novas leis ao marco legal vigente, considerou ilegal modificar o regulamento da Câmara para permitir uma posse sem a presença do candidato, como querem aprovar os partidos independentistas na próxima semana.