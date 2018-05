Portugal veta lei sobre identidade e expressão de gênero

Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, veta decreto direito à autodeterminação da identidade e expressão de gênero e permite mudança da menção do sexo no registro civil a partir dos 16 anos

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, "devolveu, sem promulgação", à Assembleia da República, o decreto que estabelece o direito à autodeterminação da identidade e expressão de gênero e permite mudança da menção do sexo no registro civil a partir dos 16 anos.



A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (9) em uma nota publicada no portal da Presidência da República na internet.



O decreto, que estabelece também o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa, foi aprovado no Parlamento no dia 13 de abril. O texto alarga a menores com idade entre 16 e 18 anos a possibilidade de requerer um "procedimento de mudança da menção do sexo no registo civil e da consequente alteração de nome próprio", através dos seus representantes legais, sem necessidade de um relatório médico.



Com a lei atualmente em vigor, só os maiores de idade podem requerer este procedimento nas conservatórias de registro civil – e ainda assim é exigido "um relatório que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de gênero, também designada como transexualidade, elaborado por uma equipe multidisciplinar de sexologia clínica".

Relatório médico



Por outro lado, o presidente pediu ao Parlamento que pondere incluir um relatório médico para a mudança de sexo no registo civil até aos 18 anos.



Segundo a nota publicada pela Presidência, "a razão de ser dessa solicitação não se prende com qualquer qualificação da situação em causa como patologia ou situação mental anômala, que não é, mas com duas considerações muito simples. A primeira é a de que importa deixar a quem escolhe o máximo de liberdade ou autonomia para eventual reponderação da sua opção, em momento subsequente, se for caso disso. O parecer constante de relatório médico pode ajudar a consolidar a aludida escolha, sem a pré-determinar", argumenta o presidente.

Por outro lado, o chefe de Estado sustenta que, "havendo a possibilidade de intervenção cirúrgica para mudança de sexo, e tratando-se de intervenção que, como ato médico, supõe sempre juízo clínico, parece sensato que um parecer clínico possa também existir mais cedo, logo no momento inicial da decisão de escolha de género".



"Hipoteticamente, poderia haver uma escolha frustrada, ao menos em parte, pelo juízo clínico formulado para efeitos de adaptação do corpo à identidade de gênero, quando tal for a opção", diz ainda a nota.