Portugal celebra 44 anos da Revolução dos Cravos

Conhecido como Dia da Liberdade, data marcou o fim da ditadura do Estado Novo; tradicional desfile em Lisboa relembra a revolução

Portugal celebra, nesta quarta-feira (25), os 44 anos da Revolução dos Cravos, revolta que marcou o fim da ditadura do Estado Novo. Como parte das celebrações, o dia começou com uma sessão solene na Assembleia da República e ainda terá programação dedicada à data.



Para relembrar a revolução que, na qual a população saiu às ruas e distribuiu cravos vermelhos aos soldados rebeldes, que as colocaram nos canos dos fuzis, o Parlamento abre as portas durante a tarde para visitas para visitas livres e atividades culturais. Pela primeira vez, os visitantes poderão circular entre o edifício da Assembleia da República e a residência oficial do primeiro-ministro.



A capital Lisboa tem eventos como a inauguração do Jardim Mario Soares, considerado um dos líderes da democracia. Na década de 1970, Soares lutou contra a ditadura foi preso e exilou-se na França. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro das Relações Exteriores, presidente e primeiro-ministro. Ele morreu em janeiro do ano passado.



Ocorre também o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, enfeitado por cravos vermelhos e este ano sob o lema "abril de novo, com a força do povo".



Pequenos veículos de passeio turístico, os tuk-tuks, ficarão disponíveis gratuitamente a partir da estátua Marquês de Pombal para viagem de 40 anos que passam por locais que marcaram a revolução.



Outras cidades, como Porto e Vila Nova de Gaia, também terão programações especiais, com museus abertos ao público, desfiles e espetáculos musicais e de fogos de artifícios.