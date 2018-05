Por dólar, Argentina sobe juros para 40% ao ano; Brasil teme contágio

A equipe econômica da Argentina anunciou um conjunto de medidas para tentar conter a disparada do dólar em relação ao peso e evitar uma fuga de capital. O Banco Central da Argentina (BCRA) elevou a taxa de juros três vezes em uma semana para tentar conter uma fuga de capital.

um corte de gastos significativo, de US$ 3,2 bilhões (US$ 11,3 bilhões), principalmente em obras públicas. Com isso, a meta de déficit fiscal para este ano foi reduzida de 3,2% para 2,7% do PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país).



A mensagem aos investidores é clara: a Argentina decidiu cortar gastos e, com isso, deve se endividar menos, por isso quem investe no país não deve se assustar.



O consenso é que o déficit fiscal está na origem do problema da Argentina, que depende de financiamento externo, cada vez mais caro em consequências da alta das taxas de juros dos EUA, para cobrir seu excesso de gastos.



Por outro lado, porém, a elevação dos juros para 40% e o corte de gastos significam um freio para uma economia que tinha voltado a crescer e começa a sair de uma longa crise.

Um crescimento mais baixo da economia argentina pode trazer implicações para o Brasil. O país vizinho deve reduzir as importações de produtos brasileiros, principalmente, de automóveis.



Atualmente, a indústria automobilística responde por quase metade da pauta de exportação aos argentinos. A Argentina é o terceiro destino do comércio exterior brasileiro, segundo a Associação do Comércio Exterior do Brasil (AEB).



"Por conta da recente recessão que o Brasil atravessou, as montadoras começaram a aumentar a exportação para a Argentina, mas com o cenário de forte desvalorização do peso e o impacto do câmbio na inflação, a renda dos consumidor argentino vai diminuir", explica Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados.



Na avaliação do economista, todos os países emergentes tiveram uma depreciação da moeda nos últimos meses, mas o caso da economia argentina é mais complicado.



No Brasil, por exemplo, a inflação está controlada, o país tem um volume expressivo de reservas internacionais e déficit pequeno em transações correntes (que contabiliza as trocas com o exterior)–cenário que nos deixa menos vulneráveis à mudança no cenário externo que tem aumentado a volatilidade nos emergentes.



O que tem puxado a alta do dólar é a expectativa de altas acima do esperado nos juros nos EUA, que tendem a atrair capital investido em países emergentes.









*Com agências





O governo de Mauricio Macri anunciou ainda