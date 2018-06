Pompeo reconhece risco de não conseguir desnuclearização

Secretário de Estado americano afirmou que sanções contra Coreia do Norte serão mantidas por enquanto

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, entende que o processo de desnuclearização deve ser "rápido" - afirmou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reconhecendo, porém, que existe "um risco" de não conseguir a paz e que, por isso, as sanções devem ser mantidas por enquanto.

"Achamos que Kim Jong-un entende a urgência" da situação e que "devemos fazer isso rapidamente", disse Pompeo, após a histórica cúpula desta semana em Singapura entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos continuam comprometidos com obter uma desnuclearização completa, verificável e irreversível da Coreia do Norte", frisou Pompeo, em entrevista coletiva em Seul, acompanhado da ministra sul-coreana das Relações Exteriores, Kang Kyung-wha, e do chanceler japonês, Taro Kono.

Depois, Pompeo seguiu para Pequim para se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, e com seu ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.



Toda redução das tensões em suas fronteiras é bem-vinda por parte da China, o maior aliado da Coreia do Norte e responsável por 90% do comércio com Pyongyang.



Na quarta-feira (13), Pompeo já havia afirmado que Washington espera que a desnuclearização ocorra até o fim de 2020, quando termina o mandato do presidente Donald Trump.



As principais manobras militares conjuntas que regularmente são realizadas entre Washington e Seul foram suspensas por tempo indeterminado, informou nesta quinta-feira à agência France Presse um alto funcionário americano. O presidente Trump já havia afirmado que iria suspender as manobras militares na Coreia do Sul.

Na declaração firmada por Kim e Trump, Pyongyang se compromete com uma "desnuclearização completa da península coreana", embora esta fórmula esteja longe das exigências dos Estados Unidos, que há tempos exige que a Coreia do Norte abandone seu arsenal atômico de forma "completa", "verificável" e "irreversível".

Depois do encontro, Trump disse na quarta-feira (13) que seu "acordo" com Kim evitou "uma catástrofe nuclear".



Na quarta, a ministra de Relações Exteriores da Austrália, Julie Bishop, informou que o país se oferece para realizar a verificação da desnuclearização da Coreia do Norte com especialistas nacionais.