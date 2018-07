Policial que matou jovem na França é acusado

Forças de segurança foram atacadas com coquetéis Molotov, respondidos com bombas de gás lacrimogêneo. Um edifício de moradias sociais foi declarado um princípio de incêndio.



O policial, que foi colocado em prisão preventiva na quinta-feira (5) para ser interrogado, "admitiu que deu uma declaração que não corresponde com a verdade", disse à AFP seu advogado, Laurent-Franck Lienard.



Depois de ter afirmado que agiu em legítima defesa, nesta sexta "assinalou que se tratou de um disparo acidental", acrescentou Lienard.



Após a sua declaração, o juiz "o acusou por golpes e feridas voluntárias que provocaram a morte de forma involuntária".



Segundo uma fonte próxima à investigação, o agente havia afirmado em um primeiro momento que abriu fogo quando o jovem tentou dar marcha ré "em grande velocidade", colocando em risco a vida de um agente que estava atrás do veículo.



De acordo com outra fonte, seus colegas tinham confirmado essa versão, e acrescentaram que havia crianças brincando na calçada, logo atrás do carro.



Mas essa versão, que não foi confirmada pelo promotor de Nantes, Pierre Sennès, não correspondia com os depoimentos de vários moradores entrevistados pela AFP.

