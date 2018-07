Polícia chilena vasculha dioceses após denúncias de abusos sexuais

Batidas em Temuco e Villarrica ocorreram após a negativa dos respectivos bispos de entregar informação solicitada pela Promotoria

A polícia e a promotoria chilenas vasculharam nesta sexta-feira (13) as dependências das dioceses de Temuco e Villarrica, na região de Araucanía (sul), em razão de denúncias de abusos sexuais na Igreja, informaram as autoridades.



A investigação, realizada pela Brigada de Crimes Sexuais e liderada pelo promotor Ítalo Ortega, foi iniciada em 19 de junho, para esclarecer denúncias de abusos sexuais contra cinco religiosos, segundo a imprensa local.



A batidas em Temuco e Villarrica ocorreram após a negativa dos respectivos bispos de entregar a informação solicitada pela promotoria.



De acordo com a imprensa chilena, a documentação encontrada corresponde a denúncias, investigações prévias e investigações em curso, assim como material enviado à Congregação para a Doutrina da Fé a partir de 2000.



Fontes ligadas à promotoria revelaram que os policiais levaram computadores e documentos.



Em 22 de junho, o bispo de Temuco, Héctor Vargas, se reuniu com o Procurador Regional de La Araucanía, Cristián Paredes, para analisar estes casos, segundo o jornal La Tercera. Do encontro também participaram o vigário judicial da diocese e Ortega.



Também nesta sexta (13) o sacerdote Oscar Muñoz foi preso preventivamente por determinação de um tribunal da cidade de Rancagua (sul), acusado de abuso sexual e violação de pelo menos sete menores.



Muñoz, que tinha sido detido na quinta-feira (12) em Santiago, foi transferido para a cidade de Rancagua (120 km ao sul de Santiago), onde um tribunal ordenou sua prisão preventiva por 180 dias enquanto dura a investigação judicial deste novo caso de pedofilia que aprofunda a crise na Igreja chilena, devido aos reiterados escândalos sexuais que a atingiram.



O padre, que ocupou cargos de responsabilidade no Arcebispado de Santiago nos últimos sete anos e foi braço direito do cardeal da capital, Ricardo Ezzati, pode ser condenado a até 15 anos de prisão.



A Igreja chilena tem sido atingida por escândalos de abusos contra menores, cometidos por dezenas de sacerdotes, que levaram o papa Francisco a criticar duramente o tratamento da hierarquia eclesiástica chilena às denúncias de pedofilia. Em maio passado, o papa convocou um grupo de bispos chilenos ao Vaticano, onde, apresentaram sua renúncia em bloco.