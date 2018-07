Peruanos vão às ruas contra corrupção

Presidente Martín Vizcarra apoiou o protesto e pediu para que ocorresse de forma pacífica

Milhares de peruanos marcharam contra a corrupção nesta quinta-feira (19) em várias cidades do país para expressar indignação pelo escândalo de áudios de juízes negociando sentenças que já provocou a renúncia do presidente da Suprema Corte e do ministro da Justiça.



Frases como "Unidos contra a corrupção" e "Todas as instituições do Estado estão podres" podiam ser lidas em cartazes erguidos por manifestantes convocados pelos coletivos civis durante o protesto no centro histórico de Lima.



"Hoje estamos de luto. Estamos indignados pelas atitudes dos políticos corruptos e pela administração da justiça", disse ao canal N de televisão uma manifestante que pediu anonimato.



Segundo o Canal N, cerca de 10 mil pessoas participaram da manifestação.



"Estamos atuando de maneira firme para construir um Peru mais justo e soberano. Entendo e compartilho as motivações da indignação cidadã frente à corrupção, e peço aos que se manifestam para que façam isso de maneira pacífica e respeitando a lei", escreveu Vizcarra em sua conta do Twitter.



A líder opositora Keiko Fujimori disse que seu partido compartilha "o sentimento de cidadania de sair às ruas para protestar".



Outras mobilizações ocorreram nas cidades de Cusco, Puno, Iquitos, Chiclayo, Huaraz, Chimbote, Trujillo e Huancayo.