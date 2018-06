Pedro Sánchez toma posse como novo presidente da Espanha

Cerimônia contou com a participação do Rei Felipe VI e seu antecessor Mariano Rajoy

O novo presidente da Espanha Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, tomou posse do cargo neste sábado (2). A cerimônia contou com a presença de seu antecessor Mariano Rajoy e o Rei Felipe Vl.



Sánchez se declara ateu e defende que o estado deve ser laico. Durante a posse, fez o juramento sem a presença de símbolos católicos, quebrando uma tradição seguida por todos os presidentes da Espanha.



Entre outras medidas, o governador pretende retirar a obrigatoriedade do estudo da religião e revisar o Concordato com o Vaticano.



O líder do Partido Socialista foi eleito novo presidente nesta sexta-feira (1), após os escândalos de corrupção que o partido opositor enfrentam e que fizeram Rajoy sair do cargo. A moção teve 180 votos a favor e 169 contra, enquanto Sánchez teve o apoio de independentistas e nacionalistas do País Basco e da Catalunha, além de Unidos Podemos, coalizão de esquerda.