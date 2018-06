Pedro Sánchez é o novo chefe do governo da Espanha

Foi votado nesta sexta (1) uma moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy, que perdeu para o líder socialista

A Câmara dos Deputados da Espanha aprovou nesta sexta-feira (1), uma moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy, do Partido Popular. Rajoy perdeu para Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol e responsável pelo pedido em moção.



A moção recebeu 180 votos a favor e apenas 169 contra. O mandato de Rajoy foi abalado pelas investigações de corrupção que envolviam seu partido e antes mesmo de ser derrotado, ele já sabia que não iria ganhar de Sánchez. "Sorte a todos pelo belo da Espanha", disse na sua conta oficial do twitter.



Rajoy, 63, estava a 11 anos no poder, e sobreviveu a uma das maiores crises políticas no país: o desafio separatista catalão.



Pedro Sánchez, 46, vai assumir o cargo formalmente após ser indicado pelo rei Felipe VI. O líder do partido socialista teve o apoio de independentistas e nacionalistas do País Basco e da Catalunha, além de Unidos Podemos, coalizão de esquerda. No seu twitter, disse que a democracia na Espanha "abre uma nova página".



Ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos, y de manera muy especial a los españoles y al @PPopular.



Suerte a todos por el bien de España. pic.twitter.com/8bLRIiFOa1 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 de junho de 2018