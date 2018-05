Pedidos de seguro-desemprego nos EUA aumentam

Número é maior do que previsto, porém permanece em nível baixo

Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos aumentaram mais do que o previsto pelos analistas, mas permanecem em um nível baixo, de acordo com os números divulgados pelo Departamento do Trabalho.



O Departamento recebeu 220 mil pedidos na semana encerrada em 12 de maio, em dados corrigidos das variações sazonais.



Os analistas calculavam 216 mil pedidos no período, contra 211 mil recebidos na semana encerrada em 5 de maio.



A média semanal de pedidos de seguro-desemprego das últimas quatro semanas foi de 213.250, o menor nível desde dezembro de 1969, anunciou o Departamento do Trabalho.



Em um ano, os pedidos de seguro-desemprego caíram quase 6,7%.