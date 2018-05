A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou neste sábado (12) em Assis, na Itália, que a paz no mundo "é frágil", após citar vários conflitos - entre eles, a guerra na Síria e a crise entre Irã e Israel."A paz não pode ser dar como certa", disse Merkel durante a cerimônia, na presença de importantes políticos italianos, entre eles o chefe de governo, Paolo Gentiloni. "Depois da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, a situação é muito tensa. Acompanhamos os eventos entre Irã e Israel, levando em conta que a segurança de Israel faz parte da razão do Estado alemão", completou.A chanceler insistiu em encontrar uma saída para o conflito na Síria, "a maior tragédia humanitária do nosso tempo. Metade de sua população está em fuga".