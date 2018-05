Partido de extrema-direita anuncia acordo sobre primeiro-ministro na Itália

O líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, anunciou neste domingo (20) um acordo sobre a composição do próximo governo na Itália com o partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), que na segunda-feira será apresentado ao presidente Sergio Mattarella. "Chegamos a um acordo sobre o chefe e os ministros de governo e esperamos que ninguém apresente o veto a uma escolha que representa a vontade da maioria dos italianos", anunciou Salvini. O líder da Liga afirmou que nem ele nem Luigi Di Maio, líder do M5S, ocuparão o posto de primeiro-ministro.

A Liga e o M5S anunciaram na sexta-feira um "contrato de governo" que vira as costas para a austeridade e as diretrizes da Comissão Europeia, ao mesmo tempo que promete uma grande firmeza no combate à corrupção, todas as formas de crime e à imigração. Mas o mistério sobre o perfil e o nome do próximo presidente do Conselho não deve ser solucionado até segunda-feira à tarde. Os dois dirigentes populistas se reuniram neste domingo em Roma durante duas horas, longe dos repórteres.