Parlamento português investiga adoções ilegais pela IURD

Audição ocorre após reportagens sobre irregularidades em adoções de crianças portuguesas por representantes desta igreja com sede no Brasil

O parlamento vai ouvir o ministro da Segurança Social e o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sobre eventuais falhas na adoção de crianças, na sequência das notícias de alegadas adoções ilegais pela IURD (Igreja Universal do Reino de Deus).



A audição foi aprovada esta quarta-feira (2) por unanimidade na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa reunião que formalizou a proposta de criar um grupo de trabalho que avalie os problemas na adoção e eventuais mudanças legais.



Enquanto não se decide se é criada uma comissão técnica independente ou um grupo de trabalho, as audições vão acontecer no âmbito da comissão parlamentar, que também vai ouvir a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, sobre se continuam a existir alegadas irregularidades como as que aconteceram, nos anos 1990, com crianças portuguesas adotadas por responsáveis desta igreja evangélica no Brasil.



A deputada do PSD Teresa Morais propôs também a audição do Conselho Superior da Magistratura dado que, durante as audições sobre a petição "Não Adoto este Silêncio", de qual foi relatora, houve alegações de que magistrados "teriam pressionado mães a aceitar tutelas partilhadas" dos filhos.



O caso das alegadas adoções ilegais de crianças portugueses por pessoas ligadas à IURD, com sede no Brasil, começou com uma série de reportagens na estação de televisão TVI, intituladas "Segredos dos Deuses".



Em janeiro, realizaram-se vigílias em vários pontos do país, incluindo em frente à Assembleia da República, em Lisboa, em que se exigia a criação de uma comissão de inquérito sobre este caso, tendo-se recolhido milhares de assinaturas para a petição "Não Adoto esse Silêncio".



A IURD nega responsabilidades e já anunciou que vai recorrer à justiça para "exigir a reparação dos danos causados" com as notícias sobre casos de adoções ilegais, através do que considera ser uma "campanha de difamação".



Tratando-se de uma petição, qualquer iniciativa depende dos grupos parlamentares e, neste caso, segundo a lei, um inquérito parlamentar tem que ser proposto por um quinto dos deputados.



O CDS-PP foi o primeiro partido a tomar uma iniciativa, apresentado um projeto de lei para criar uma Comissão Técnica Independente para apurar o que se passou, seguindo-se hoje o BE, que sugeriu um grupo de trabalho para analisar eventuais problemas com o regime legal da adoção.