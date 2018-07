Parlamento do Haiti vota futuro de premiê no sábado (14)

Dezenas de lojas foram saqueadas e queimadas, e ao menos quatro pessoas morreram durante os distúrbios. O gabinete de Lafontant, que chegou ao cargo em fevereiro de 2017, rapidamente voltou atrás e retirou o anunciado aumento de preços.

Legisladores do Haiti votarão neste sábado (14) para decidir o futuro do primeiro-ministro, Jack Guy Lafontant, que se negou a renunciar, como foi pedido por grande parte da sociedade devido à violência mortal do último fim de semana."Povo do Haiti! Tenho um encontro com a História no Parlamento no sábado 14 de julho, para responder os deputados da oposição e falar das conquistas do governo", tuitou Lafontant nesta sexta-feira (13).O primeiro-ministro do presidente, Jovenel Moïse, deixou claro sua intenção de não apresentar a renúncia após as violentas manifestações registradas no país entre 6 e 8 de julho, depois do governo anunciar um forte aumento do preço dos combustíveis.