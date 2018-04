Paraguai escolhe novo presidente nesse fim de semana

Mario Abdo Benítez, candidato da direita, aparece como favorito contra o liberal opositor Efraín Alegre para o pleito de domingo (22)

O Paraguai se prepara para eleger no domingo (22) o presidente para os próximos cinco anos, com o candidato de direita Mario Abdo Benítez, do governista Partido Colorado, como favorito nas pesquisas, sem que pareça ser prejudicado pelos vínculos de sua família com o ex-ditador Alfredo Stroessner.

"Marito", como é conhecido popularmente, enfrentará o candidato liberal Efraín Alegre, apoiado por uma coalizão de centro-esquerda na qual participa o ex-bispo e ex-presidente (2008-2012) Fernando Lugo.

As principais pesquisas dão até 20 pontos de vantagem a Abdo Benítez sobre Alegre. Mas uma pesquisa da consultora Ati Sneard e Associados de último momento aponta para um empate técnico e indica que a vitória de Abdo Benítez, de 46 anos, depende de uma participação de ao menos 70% da população.



"Marito", que estudou marketing nos Estados Unidos, propõe manter a política econômica do atual presidente Horácio Cartes, e também realizar uma reforma do Poder Judiciário, que considera corrupto.

"Se Abdo Benítez vencer, será por um voto de castigo a Horácio Cartes, que teve um governo muito excludente", comentou Sneard à agência France Presse.

Cartes, um empresário, manteve durante seu governo o importante crescimento econômico do país, de cerca de 4% anual, apoiado nas exportações agrícolas e de eletricidade.

No entanto, o Paraguai registra um índice de pobreza de 26,4% e está classificado entre os países com maior nível de corrupção pela Transparência Internacional, que o situa no posto 135 em uma lista de 180 em 2017.



Já Alegre propõe garantir saúde gratuita para os mais pobres e baratear as tarifas de energia para incentivar os investimentos e promover o emprego, uma tarefa pendente no Paraguai, que exibe altas taxas de informalidade.



Em um país majoritariamente católico, os dois candidatos se mostram conservadores e rejeitam tanto a descriminalização do aborto como o casamento entre pessoas do mesmo sexo.