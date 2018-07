Paquistão abre eleição legislativa com atentado suicida

Ataque deixou ao menos 30 mortos logo no início das imprevisíveis eleições; Estado Islâmico assumiu autoria do atentado

Os colégios eleitorais abriram, nesta quarta-feira (25), no Paquistão, para tensas e imprevisíveis eleições legislativas, marcadas por um atentado suicida que deixou pelo menos 30 mortos.

Na cidade de Qetta, um homem-bomba provocou a morte de pelo menos 30 pessoas e deixou dezenas de feridos.

O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que aumenta ainda mais a tensão eleitoral, após uma campanha com vários atentados e acusações de ingerência do Exército.

Até 80.000 policiais e forças militares se encontram posicionados nos 85.000 colégios eleitorais de todo país, diante do temor de novos ataques. Durante a campanha, morreram mais de 180 pessoas em vários atentados, incluindo três candidatos.

Além do atentado em Qetta, um policial morreu, vítima de uma granada em um colégio eleitoral do distrito de Khuzdar, no Baluquistão. Um militante do partido de Khan morreu, e outros três ficaram feridos em um tiroteio com simpatizantes de seu oponente eleitoral, o ANP, informou a Polícia.

Cerca de 106 milhões de eleitores são esperados para comparecerem às urnas em um país de 207 milhões de pessoas, para eleger seus deputados para os próximos cinco anos. A sigla vencedora será chamada para formar o novo governo federal.

Imran Khan, líder do Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) e ex-estrela do críquete, é o principal candidato ao posto de premiê, junto com Shahbaz Sharif, irmão do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, líder da Liga Muçulmana do Paquistão-Nawaz (PML-N).

Essa eleição não é apenas a segunda transição democrática de um governo civil para outro em um país, cuja história está marcada pelos golpes de Estado militares e pelos assassinatos de políticos. Também é considerada a "eleição mais suja", devido às acusações de conchavos por parte das Forças Armadas, que podem ter beneficiado Khan.