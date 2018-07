Papa consola brasileiros pela eliminação na Copa

O papa Francisco aproveitou a saudação do Angelus, neste domingo, para consolar os brasileiros que estavam na Praça de São Pedro, no Vaticano, por causa da eliminação do Brasil na Copa da Rússia.

"Vejo bandeiras brasileiras... saúdo os brasileiros e coragem! Será da próxima vez! Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo."

O papa Francisco já admitiu ser fã de futebol e torce para o San Lorenzo de Almagro, time de Buenos Aires (Argentina).

Na sexta-feira (6), o Brasil foi derrotado pela Bélgica por 2 a 1. Os jogadores brasileiros foram os últimos latinos-americanos a deixar a Rússia.



*com Agência Brasil