Papa assume 'graves equívocos de avaliação' em caso de pedofilia no Chile

Depoimentos coletados falam "vidas crucificadas" e "confesso que isso me causa dor e vergonha", diz Francisco

O papa Francisco pediu perdão nesta quarta-feira (11) por ter incorrido em "graves equívocos de avaliação" em casos de pedofilia e seu encobrimento na Igreja Católica, investigados recentemente por uma missão do Vaticano enviada ao Chile.



Em uma carta divulgada pelo Vaticano e pelo Episcopado chileno, o papa convocou a Roma os bispos chilenos para "dialogar sobre as conclusões da mencionada visita e minhas conclusões".



Na carta, o papa assinala que, após uma leitura atenta das atas desse processo de escuta, "acho que posso afirmar que todas os depoimentos coletados falam de uma maneira crua, sem aditivos ou adoçantes, de muitas vidas crucificadas e confesso que isso me causa dor e vergonha".



No texto, Francisco também reconhece que "incorreu em graves equívocos de avaliação e percepção da situação, especialmente devido à falta de informações verdadeiras e equilibradas". O papa também pede perdão a "todos aqueles que ofendi", e anunciou que se encontrará com representantes das pessoas entrevistadas por aqueles que conduziram o processo de escuta confiante.



O arcebispo de Malta, Charles Scicluna, foi enviado ao Chile em fevereiro pelo papa Francisco para ouvir depoimentos sobre o suposto encobrimento de abusos sexuais pelo bispo da cidade de Osorno (sul), Juan Barros, mas depois incluiu conversas com vítimas de pedofilia em colégios da Congregação Marista.



Barros é acusado de encobrir os abusos sexuais reiterados do influente sacerdote Fernando Karadima, condenado pelo Vaticano em 2011 a uma "vida de oração e penitência" depois que a Justiça local declarou prescritas as acusações de abuso sexual.