Palestinos morrem durante manifestação

Os protestantes estavam na fronteira de Gaza com Israel, e foram mortos por soldados israelenses

Segundo fontes do Ministério da Saúde de Gaza, dois palestinos foram mortos a tiros nesta sexta-feira (20) por soldados israelenses, na fronteira de Gaza com Israel. Essa é a quarta sexta consecutiva de protestos, onde os palestinos queimam pneus e alguns lançam coquetéis molotov. O numero de mortos já está em 36 pessoas, desde 30 de março.



As vítimas são Ahmad Rashad al-Athamneh, de 24 anos, que foi atingido no norte do enclave, e Ahmad Nabil Abu Aqeb, 25, atingido por um tiro na cabeça ao leste de Jabalia. O Ministério também indicou que 83 pessoas ficaram feridas durante o tumulto.



O numero de manifestantes nesta sexta era menor do que nas outras semanas, mas ainda somavam milhares. Enquanto isso, aviões militares israelenses jogaram panfletos na fronteira com advertências: "Estão participando de manifestações violentas. A organização terrorista Hamas se aproveita de vocês para cometer ataques terroristas", diz alguns deles.



Já outros alertam os protestantes para que "fiquem longe da cerca e não tentem danificá-la. Evitem usar armas e cometer atos violentos contra as forças de segurança israelenses e os cidadãos israelenses". Gás lacrimogêneo e balas reais foram usados por soldados.



O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, disse em uma visita à fronteira que "o que o outro lado tem que entender é que temos um exército determinado e treinado aqui".