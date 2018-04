Palestinos enterram seus mortos após dia mais violento desde 2014

Milhares de moradores de Gaza compareceram neste sábado (31) aos funerais dos manifestantes mortos na sexta-feira (30) em confrontos com o exército israelense, que deixaram 16 mortos do lado palestino, no dia mais violento desde a guerra de 2014.

Apesar da revolta, apenas algumas centenas de manifestantes retornaram neste sábado às proximidades da fronteira com Israel, para continuar com o protesto. O movimento, com duração prevista de seis semanas ao longo da cerca de segurança entre Gaza e Israel, foi convocado pela sociedade civil para exigir o "direito de retorno" dos refugiados palestinos e denunciar o bloqueio imposto por Israel a Gaza.