'Otan nunca foi tão forte', diz Trump antes de cúpula com Putin

Em reunião com o finlandês Niinistö, o presidente dos Estados Unidos afirmou que nunca viu a organização tão unida

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) nunca foi tão forte e unida como agora, afirmou o presidente americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (16), ao se reunir com seu homólogo finlandês, Sauli Niinistö, em Helsinque, onde acontece a cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin.



"Foi um pouco complicado no início, mas finalmente surgiu o amor", disse Trump em uma reunião com o presidente finlandês, referindo-se à recente cúpula da Aliança Atlântica.



Essa cúpula foi marcada por um clima tenso pelas declarações de Trump, que acusou seus aliados de contribuírem pouco para os gastos militares da organização.



Embora Trump tenha celebrado o resultado da reunião, suas declarações não correspondem a nenhuma mudança na posição dos 29 países da Aliança Atlântica. Todos eles continuam comprometidos com seu gasto militar até 2% do PIB até 2024.



Trump e Putin se reúnem nesta segunda-feira (16) no palácio presidencial de Helsinque, uma cidade com tradição histórica nas reuniões de degelo entre Estados Unidos e Rússia.



A cúpula consistirá, primeiro, em uma reunião dos presidentes sozinhos com seus respectivos intérpretes, antes de se unirem às suas delegações em um almoço de trabalho.