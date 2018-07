Otan convida Macedônia para negociar adesão

Os 29 mandatários dos países integrantes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) convidaram nesta quarta-feira (11) a Macedônia para iniciar negociações de adesão, o que converterá o país dos Bálcãs no 30º membro da aliança militar ocidental.

"Concordamos em convidar o governo em Skopie a iniciar as negociações de adesão", informou o secretário-geral da Otan e ex-premiê norueguês, Jens Stoltenberg, ao final da reunião de trabalho dos mandatários no primeiro dia da cúpula em Bruxelas (Bélgica).

Stoltenberg destacou que a adesão ocorrerá "quando todos os procedimentos nacionais estiverem concluídos para finalizar o acordo sobre o nome" do país.

O governo macedônio resolveu, em meados de junho, uma disputa de 27 anos com Atenas, ao concordar que o nome do país será "República da Macedônia do Norte". O nome, ratificado pelo Parlamento macedônio, precisa ser confirmado em referendo no país, mas a oposição conservadora defende o "Não".

Em troca do acordo, o governo macedônio esperava obter uma rápida abertura das negociações de adesão à UE (União Europeia), assim como o convite para integrar a Otan.





A última adesão à Otan ocorreu em 2017, quando outro país da antiga Iugoslávia - Montenegro - se incorporou à organização transatlântica nascida em 1949 para enfrentar a influência da União Soviética.