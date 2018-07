'Os Norte-coreanos são muito sérios nas as negociações nucleares', diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, reiterou sua convicção de que o dirigente norte-coreano, Kim Jong Un, deseja chegar a um acordo nuclear com os Estado Unidos, em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, exibida pelo canal Fox News neste domingo (1). Na mesma conversa, Trump comparou as práticas comerciais da União Europeia com as da China.

"Eles são muito sérios em relação ao acordo nuclear", diz o presidente sobre a negociação com a Coreia do Norte. "Acredito que querem fazer isso, temos uma química muito boa", acrescenta.



Sobre as práticas comerciais da UE, Trump dispara: "A União Europeia é possivelmente tão ruim quanto a China, só que é menor".



Segundo ele, os europeus "tiveram um superávit comercial de 151 bilhões de dólares no ano passado porque nós temos um deficit com a União Europeia e, além disso, estamos gastando uma fortuna na Otan para protegê-los", prosseguiu. "O que nos fizeram é terrível", diz o magnata.

Trump justifica sua decisão de impor tarifas às importações de aço e alumínio a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos: "Se não temos para todos, então o que acontece é que eles (países produtores) passam pelos países que não têm e você perde muito tempo".

Consultado se seria mais conveniente fazer frente à China junto aos aliados, responde negativamente. "Os europeus não querem nossos produtos agrícolas. Honestamente, ele têm seus agricultores e querem protegê-los. Mas nós não protegemos os nossos", explica.

Ao tratar de outro tema polêmico com a Europa, Trump reitera que as empresas europeias que fazem negócios com o Irã serão punidas: "Sim, claro, é o que faremos", ele responde sobre as intenções de Washington.

Depois de anunciar em 8 de maio que os Estados Unidos estavam se retirando do acordo nuclear feito em 2015 com o Irã, Trump começou a contagem regressiva para restabelecer as sanções de seu país contra a República Islâmica, que foram levantadas em virtude deste texto.